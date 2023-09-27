Дата проведения:
Место проведения:
10 октября 2023 года CNews проводит конференцию "Low-code: как быстро создавать приложения".
Low-code-решения имеют границы применимости. Одни из них недостаточно зрелы и позволяют автоматизировать лишь несложные вспомогательные процессы или работают как надстройка для кастомизации коробочных продуктов. Другие представляют собой полноценные платформы, на базе которых можно реализовать масштабные проекты.
Low-code активно развивается за счет разработки новых модулей и конструкций, улучшения интерфейса и интеграций, в том числе с сервисами ИИ. Low-code-платформа помогает преодолеть проблему высокой стоимости разработки ПО, сокращая этапы, которые неминуемо возникают при стандартной работе. При реализации крупных проектов low-code может быть полезен при подготовке MVP. Он позволяет дорабатывать систему в мелких, не учтенных ранее деталях и не пересчитывать при этом стоимость проекта. Разработанную логику можно масштабировать или использовать в будущем.
Low-code и No-code
· В чем секрет популярности Low-code и No-code?
· Какие решения можно создавать с их помощью?
· Каковы сильные и слабые стороны Low-code и No-code подхода?
· Когда нельзя использовать Low-code?
· Помогает ли Low-code и No-code снизить требования к разработчикам?
· Облачные Low- и No-code инструменты
· Как не попасть в зависимость от создателя Low-code платформы?
Технологическая основа
· Как отличить зрелую Low/No-code платформу?
· Какова роль визуальных компонентов?
· Low-code для создания MVP или не только?
· Как построить команду для реализации Low/No-code проектов?
· ИИ в Low-code платформах
· Безопасная Low-code разработка
· Нужен ли доступ к исходному коду low-code-платформ?
Проекты и решения
· Что делать организации, у которой множество процессов автоматизировано на старой платформе?
· На что обращать внимание при выборе low-code платформы?
· Опыт использования low-code для создания решений разного уровня сложности
· Как оценить эффективность использования Low/No-code технологий?
· Как обеспечить безопасность Low/No-code разработки?
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