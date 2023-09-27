10 октября 2023 года CNews проводит конференцию "Low-code: как быстро создавать приложения".

Low-code-решения имеют границы применимости. Одни из них недостаточно зрелы и позволяют автоматизировать лишь несложные вспомогательные процессы или работают как надстройка для кастомизации коробочных продуктов. Другие представляют собой полноценные платформы, на базе которых можно реализовать масштабные проекты.

Low-code активно развивается за счет разработки новых модулей и конструкций, улучшения интерфейса и интеграций, в том числе с сервисами ИИ. Low-code-платформа помогает преодолеть проблему высокой стоимости разработки ПО, сокращая этапы, которые неминуемо возникают при стандартной работе. При реализации крупных проектов low-code может быть полезен при подготовке MVP. Он позволяет дорабатывать систему в мелких, не учтенных ранее деталях и не пересчитывать при этом стоимость проекта. Разработанную логику можно масштабировать или использовать в будущем.

Low-code и No-code

· В чем секрет популярности Low-code и No-code?

· Какие решения можно создавать с их помощью?

· Каковы сильные и слабые стороны Low-code и No-code подхода?

· Когда нельзя использовать Low-code?

· Помогает ли Low-code и No-code снизить требования к разработчикам?

· Облачные Low- и No-code инструменты

· Как не попасть в зависимость от создателя Low-code платформы?

Технологическая основа

· Как отличить зрелую Low/No-code платформу?

· Какова роль визуальных компонентов?

· Low-code для создания MVP или не только?

· Как построить команду для реализации Low/No-code проектов?

· ИИ в Low-code платформах

· Безопасная Low-code разработка

· Нужен ли доступ к исходному коду low-code-платформ?

Проекты и решения

· Что делать организации, у которой множество процессов автоматизировано на старой платформе?

· На что обращать внимание при выборе low-code платформы?

· Опыт использования low-code для создания решений разного уровня сложности

· Как оценить эффективность использования Low/No-code технологий?

· Как обеспечить безопасность Low/No-code разработки?