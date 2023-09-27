Дата проведения:
19.10.2023
Место проведения:
Бесплатно
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Big Monitoring Meetup X — техническая конференция, где в уютной атмосфере собираются вместе специалисты, связанные с мониторингом. Это инженеры, эксплуатирующие системы мониторинга, разработчики, создающие системы мониторинга, интеграторы, использующие системы мониторинга в своих решениях.
На конференции затрагиваются следующие темы:
- мониторинг инфраструктуры/сети/приложений;
- метрики и алертинг;
- решения для отраслей;
- концепции и подходы реализации мониторинга;
- взаимодействие бизнеса и мониторинга.
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