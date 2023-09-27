Big Monitoring Meetup X — техническая конференция, где в уютной атмосфере собираются вместе специалисты, связанные с мониторингом. Это инженеры, эксплуатирующие системы мониторинга, разработчики, создающие системы мониторинга, интеграторы, использующие системы мониторинга в своих решениях.

На конференции затрагиваются следующие темы: