Big Monitoring Meetup X

Дата проведения: 

19.10.2023

Место проведения: 

Бесплатно

Big Monitoring Meetup X — техническая конференция, где в уютной атмосфере собираются вместе специалисты, связанные с мониторингом. Это инженеры, эксплуатирующие системы мониторинга, разработчики, создающие системы мониторинга, интеграторы, использующие системы мониторинга в своих решениях.

На конференции затрагиваются следующие темы:

  • мониторинг инфраструктуры/сети/приложений;
  • метрики и алертинг;
  • решения для отраслей;
  • концепции и подходы реализации мониторинга;
  • взаимодействие бизнеса и мониторинга.
 
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