Торговые советники на Форекс и работа с ними

Помимо того, что валютный рынок Форекс предлагает уникальные возможности для заработка, трейдер еще имеет возможность выбора подходящего вида торговли – ручного или автоматического. Каждый из перечисленных вариантов активно используется трейдерами по всему миру, но сегодня мы рассмотрим автоматический трейдинг, благодаря которому работа на валютном рынке становится еще более прибыльной и комфортной.

Что такое торговый советник Форекс

Торговый советник – это не что иное, как специальная программа, автоматизирующая торговые процессы на графиках. Благодаря этому трейдер может полностью или частично автоматизировать торговлю и výpočet marže. Программа самостоятельно открывает в подходящий момент времени ордера, анализирует текущую ситуацию и выполняет другие виды операций без непосредственного участия игрока.

Форекс роботы работают с онлайн-котировками и предлагают полностью автоматический или полуавтоматический вариант взаимодействия с человеком. И если в первом случае торговля ведется по заранее определенным алгоритмам согласно заложенному коду, то полуавтоматическая торговля позволяет проводить расчет расстояния, рассчитывать безубыточный уровень, прогнозировать прибыль, рисовать линии поддержки и автоматически их передвигать.

Современные компьютерные программы умеют анализировать обстановку на рынке, искать благоприятные точки входа и выхода, оценивать текущую обстановку. На этом список возможностей торгового советника не заканчивается, к тому же каждая программа имеет свой набор инструментов и предлагает их трейдеру в ограниченном виде. Однако с эффективным программным обеспечением торговля на валютном рынке Форекс требует гораздо меньше временных и физических затрат, позволяет свести риски к минимуму и увеличить при этом доходность.

Для автоматизации процесса торговли вы можете скачать советник в Интернете или написать его самостоятельно, обеспечив взаимодействие с используемым торговым терминалом. Второй вариант выглядит гораздо привлекательнее, особенно если у вас уже имеются навыки в программировании на языке MetaQuotesLanguage, поскольку так вам не придется платить за программу, и вы получите представление о ее работе и уверенность в эффективности.

В наши дни, когда IT технологии внедряются во все сферы жизни, было бы непростительной ошибкой отказываться от автоматизации торгового процесса на рынке forex cz. Трейдинг с использованием советников позволяет игроку зарабатывать без постоянного участия, не затрачивая для этого свои силы и время. Конечно, полностью отойти от дел не удастся, но стабильная прибыль потребует от участника торговых отношений лишь минимального участия.

Торговля с советниками

Автоматизированная торговля исключает психологический фактор. Поэтому излишняя эмоциональность, которая зачастую становилась барьером на пути к успеху, сейчас не станет для вас негативным фактором. Советник получил ряд преимуществ перед ручной торговлей. Он позволяет систематизировать и дисциплинировать работу, исключает лишние риски и сводит их вообще к минимальному порогу, если это устраивает трейдера.

При этом не стоит забывать, что программное обеспечение для торговли способно лишь выполнять заложенный в его алгоритм набор функций, поэтому говорить о том, что советник полностью заменит человека, пока не приходится.

Преимущества торговых советников

Среди основных достоинств, которыми обладают советники, следует отметить отсутствие эмоциональной составляющей. Советник работает по запрограммированному алгоритму и никогда не отвлекается, придерживается заранее определенной стратегии даже в экстремальной ситуации, когда у обычного человека сдают нервы и начинается паника. Кроме этого, советник может работать в течение круглых суток, пока работает рынок Форекс. А это значит, что и доход вы сможете получать на протяжении всего этого времени. Человеку, в свою очередь, требуется время для основной работы, если таковая имеется, отдыха и сна.

Еще одним несомненным плюсом любого советника является быстрота реакции. Робот способен в режиме реального времени мониторить и отслеживать публикацию важных новостных поводов, концентрировать внимание на приоритетной информации и делать соответствующие выводы.

Не забывайте и про такую особенность советника, как возможность тестирования разных торговых стратегий. То есть вы можете запустить работу с несколькими инструментами по интересующим вас валютным парам и проверить успешность выбранной тактики. Если провести операцию на демонстрационном счете или с использованием исторических данных, вы не только сэкономите драгоценное время, но и не станете рисковать собственными сбережениями.