LG представила "умный" холодильник с голосовым управлением и видеонаблюдением

Компания LG представила новый холодильник Smart InstaView, работающий на операционной системе LG webOS, с функциями голосового управления и дистанционного видеонаблюдения. Об этом 10 января 2017 года рассказали в пресс-службе южнокорейского разработчика.

Устройство было представлено на выставке CES 2017. Флагманская модель холодильника Door-in-Door получила ЖК-экран с диагональю 29 дюймов и функцию InstaView, которая позволяет мгновенно сделать экран прозрачным. Достаточно лишь дважды постучать по нему, чтобы заглянуть внутрь холодильника, не открывая дверь, уверяют создатели холодильника.

При помощи операционной системы WebOS потребители могут открыть для себя все возможности WiFi-поддержки функций непосредственно на холодильнике, создавая оптимизированную и мощную систему контроля за продуктами, размещенную на передней панели двери холодильника.

Сервис распознавания голоса Alexa Voice Service от компании Amazon предоставляет доступ к интеллектуальному личному помощнику, который умеет не только искать рецепты блюд, но и воспроизводить музыку, а также с премиальным статусом Prime размещать заказы, в том числе, на доставку продуктов питания на сайте Amazon.com, создавать список покупок и многое другое.

«Благодаря сотрудничеству с компанией Amazon мы смогли существенно расширить функциональные возможности наших умных холодильников, предоставляя нашим клиентам возможность получить удовольствие как от процесса приготовления еды, так и самого ужина, — отметил г-н Дахюн Сонг, Президент компании LG Home Appliance & Air Solutions. — Наш умный холодильник InstaView Door-in-Door значительно повысит удобство выполнения всех дел на кухне».

Сервис выполняет более 6000 функций и может управлять системами умного дома, вызвать автомеханика, устанавливать кухонные таймеры и проверять прогноз погоды, причем все это осуществляется голосовыми командами.

«Во многих семьях кухня — самое оживленное место в доме. К тому же именно на кухне у вас чаще всего заняты руки. Теперь мы еще больше облегчили жизнь людям, внедрив сервис голосового управления Alexa, — рассказал Майк Джордж (Mike George), вице-президент компании Amazon Alexa. — В сотрудничестве с таким производителем инновационной бытовой техники, как LG, мы показываем потребителям, как сильно улучшится их жизнь благодаря модернизации одного из самых главных бытовых приборов».

В новом устройстве реализован еще ряд интересных функций. Так, меню Smart Tag позволяет добавлять стикеры и ярлыки, указывающие, какие продукты хранятся в холодильнике, а также вводить срок годности каждого продукта. Холодильник будет предупреждать, когда срок годности продуктов подходит к концу. Члены семьи могут оставлять друг другу записки и списки дел, выводимые на экране холодильника.

Для дистанционной проверки содержимого холодильника в нем установлена 2.0 мегапикселей панорамная камера со сверх широкоугольным объективом. Она снимает холодильник изнутри под разными углами, а изображения можно посмотреть на смартфоне. Это крайне удобная функция, позволяющая прямо в магазине проверить, что еще надо купить из продуктов.