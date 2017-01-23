Samsung Galaxy Note 7 взрывались из-за недочетов в проектировании батарей и сборки

Недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки стали причиной возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7, говорится в сообщении Samsung.

"В ходе расследования выяснилось, что причиной инцидентов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства", - сообщила компания.

Как рассказали в Samsumg, компания провела специальное исследование гаджетов, чтобы выяснить причину проблем. "Инженеры Samsung совместно с экспертами независимых организаций исследовали более 200 тыс. устройств и 30 тыс. аккумуляторов, чтобы установить причину инцидентов. Тщательной проверке подверглась аппаратная и программная части Galaxy Note 7, процессы сборки, контроля качества и доставки до точек реализации", - пояснили в компании.

Глава мобильного подразделения Samsung Electronics Донджин Кох, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что "штаб-квартира Samsung Electronics берет на себя ответственность за то, что не смогла идентифицировать и устранить возможные проблемы до того, как Galaxy Note 7 поступил в продажу".

После инцидентов компания расширила набор процедур по контролю и улучшения показателей качества устройств. "Это включает многоуровневый протокол безопасности, а также программу проверки элементов питания, состоящую из восьми пунктов", - отметили в корпорации. Кроме того, Samsung сформировала рабочую группу по вопросам аккумуляторных батарей, в которую вошли внешние консультанты, ученые и исследователи. В компании рассчитывают, что эта рабочая группа поможет Samsung "в понимании вопросов безопасности элементов питания и инновационных разработок в этой области".