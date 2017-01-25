Мининформ ограничил доступ к ряду интернет-ресурсов

Мининформ ограничил доступ к некоторым сайтам. Информацию об этом предоставили в ведомстве, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с уведомлением МВД был ограничен доступ к двум сайтам с доменами .ru и .com, так как данные интернет-ресурсы содержали материалы, направленные на незаконный оборот наркотических средств.

А на основании уведомления МАРТа был ограничен доступ к blogistar2016.ru, на котором рекламировался препарат DiabetNot. Суд Центрального района Минска, приняв во внимание экспертное заключение, признал материалы, содержащиеся на сайте sputnikipogrom.com, экстремистскими. В связи с этим доступ к данному ресурсу был также ограничен.