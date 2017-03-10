LG расширяет российскую линейку премиальной встраиваемой бытовой техники LG Studio

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LG Electronics (LG) расширяет российскую линейку премиальной встраиваемой бытовой техники LG Studio, представляющую собой комбинацию передовых технологий, эргономики и стильного дизайна. Каждая модель из этой тщательно продуманной линейки выполнена в едином и современном стиле, чтобы быть составной частью полного набора кухонной техники.

Продукты семейства включают в себя все необходимое для оснащения комфортной и современной кухни. Новые холодильники, а также холодильная и морозильная камеры – для длительного сохранения свежести продуктов, новые электрическая и газовая варочные панели – для быстрого и удобного приготовления любимых блюд, а также вытяжки – для поддержания комфортных условий во время приготовления пищи.

 

Длительное сохранение свежести продуктов и энергоэффективность новых моделей встраиваемых холодильников LG

Новые модели встраиваемых холодильников LG GR-N266LLS и LG GR-N266LLR теперь оснащены ключевой технологий компании - передовым Инверторным Линейным компрессором (10 лет гарантии производителя). Он не только помогает равномерно охлаждать продукты вне зависимости от полки размещения, но и обеспечивает экономию электроэнергии (класс А+), а также тихую работу (37 дБ).  Благодаря технологии Total No Frost («Тотал Ноу Фрост») холодильник не требует размораживания, а система многопоточного охлаждения обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение по всему объему, предотвращая образование конденсата и намерзаний. Для более длительного сохранения свежести разных продуктов в моделях от LG предусмотрены специальные зоны. Так Moist Balance Crisper («Моист Бэлэнс Криспер) оснащена специальной ячеистой поверхностью крышки, где собирается конденсат. Все это помогает сохранить свежесть овощей и фруктов максимально долго. Модель LG GR-N266LLS дополнительно оснащена антибактериальным фильтром Hygiene Fresh+ («Хайджен Фреш Плюс), обеспечивающим активную и равномерную циркуляцию очищенного воздуха во всех отделениях холодильной камеры.

Быстро заморозить продукты с максимальным сохранением полезных веществ можно благодаря функции «Суперзаморозка». Она обеспечивает быструю заморозку в течение 3-х часов, а по завершению цикла температура возвращается к исходной.

Также новые модели встраиваемых холодильников LG GR-N266LLS и LG GR-N266LLR отличаются не только передовыми технологиями, но и удобной внутренней организацией пространства. Энергоэффективная и яркая LED-подсветка занимает меньше места, по сравнению с обычной лампочкой, позволяя увеличить полезный объем прибора и избавиться от излишнего нагрева. 

Впервые LG выводит на российский рынок и встраиваемые однокамерные модели холодильника GR-N281HLQ и морозильной камеры GR-N268BLQ, отличающиеся всеми преимуществами Инверторного Линейного компрессора (класс А+) и Total No Frost («Тотал Ноу Фрост») с многопоточным охлаждением и функции «Суперзаморозка». Холодильная камера также оснащена Moist Balance Crisper («Моист Бэлэнс Криспер) и деревянной полкой для бутылок.

 

Повышенное удобство и качество приготовления блюд с новыми электрическими и газовыми варочными панелями

Встраиваемая электрическая варочная панель LG KA60510F оснащена интуитивно понятным сенсорным управлением и рядом полезных функций. Специальные зоны (двойная и овальная) удобны для приготовления блюд в посуде как разного размера, так и определенного назначения - утятница, лоток для рыбы и т.д. Во время приготовления на панели отображается индикатор остаточного тепла, который сообщает, что температура поверхности является опасной для касания. И после выключения панели знак «Н» отображается до тех пор, пока она не остынет и ее можно будет безопасно касаться. Встроенный таймер позволяет автоматически отключить все зоны нагрева по истечении времени, установленного на приготовление. В целях безопасности детей и во избежание сбоя настроек во время приготовления в индукционной панели предусмотрена система блокировки. Во время приготовления и по его окончанию пользователь может заблокировать панель управления с помощью нажатия и удержания комбинации символов.   

Новые модели газовой варочной панели LG HU641DAG и HU641BAG оснащены удобным интуитивно понятным фронтальным управлением, освобождающим больше места для приготовления любимых блюд. Электронный автоподжиг на всех конфорках плиты безопасен и избавляет от необходимости использовать дополнительные средства, чтобы включить плиту. Также в нее встроено устройство, защищающее от затухания пламени, поэтому пользователи могут быть спокойными, что газ не будет подаваться, если конфорка случайно погаснет. Достаточно часто нам приходится готовить блюда в больших емкостях или требуется более быстрое приготовление наших блюд. Поэтому в модели HU641DAG дополнительно реализована конфорка с двойным пламенем, помогающая готовить пищу более быстро, а также блюда с большим объемом

 

Оптимальная атмосфера кухни

LG впервые представляет на российском рынке вытяжки для кухни. Классический T-образный дизайн и несколько вариантов размера (DCE6601SU – 60 см; DCE9601SU - 90 см) позволяет вписать их абсолютно в любой интерьер кухни. Для удобства пользователей управление вытяжкой представляет собой интуитивно понятный интерфейс, который вынесен в переднюю часть.

Также на них установлены моющиеся алюминиевые фильтры, которые позволяют не только эффективно улавливать частички жиров, но и с легкостью ухаживать за ними. Вытяжки имеют 3 режима работы, плюс максимальное ускорение, позволяющие подобрать оптимальный режим работы для конкретной ситуации. LED-подсветка по сравнению с обычной лампой позволяет получить лучшее освещение и более низкое энергопотребление, которое составляет всего 1,5w. Так же стоит отметить, что продолжительность работы составляет более 50.000 часов.

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Опубликовал: KVbot,

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