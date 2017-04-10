Белорусы могут принять участие в чемпионате по спортивному программированию «Яндекс.Алгоритм»

Начат приём заявок на участие в чемпионате по спортивному программированию «Яндекс.Алгоритм», который в нынешнем году пройдёт в шестой раз.

«Яндекс.Алгоритм» — это соревнование с оригинальными правилами, сложными алгоритмическими задачами и денежными призами. Чемпионат проводится в интернете: стать его участником может любой желающий из любой точки мира.

Соревнование состоит из нескольких раундов. Первые два — разминочный и квалификационный — пройдут уже в текущем месяце. Отборочный этап — ещё четыре раунда — намечен на май-июнь. Поучаствовать в отборочном этапе смогут все, кто справится хотя бы с одной задачей разминочного или квалификационного раундов.

В этом году отборочный этап включает особый раунд — марафонский. Он продлится 48 часов и будет состоять всего из одной задачи — оптимизационной. Для таких задач не существует полного решения: любой вариант будет лишь приближённым. Чем лучше решение, предложенное участником, тем более высокий балл оно получит.

В конкурсе можно участвовать с 6 лет. Участники, которым на 30 апреля 2017 года не исполнилось 18 лет, могут выступать только в разминочном, квалификационном и отборочных раундах, включая марафонский, но не в финале конкурса. К участию не допускаются сотрудники «Яндекса» или аффилированных компаний и их близкие родственники, а также организаторы конкурса.

Призовой фонд «Яндекс.Алгоритма» составляет 540 тысяч рос. рублей: из них 300 рос. тысяч рублей — награда за первое место, 150 тысяч рос. рублей— за второе и 90 тысяч рос. рублей — за третье.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться: сделать это можно здесь. Разминочный раунд начнётся 22 апреля в 16:00 (UTC+3) и продлится сто минут. С подробным расписанием соревнования можно ознакомиться на этой странице.