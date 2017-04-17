Microsoft может позволить создавать вкладки в любом приложении для Windows 10

Microsoft экспериментирует с новой функцией Tabbed Shell, которая позволяет создавать вкладки, как в браузерах, в любом приложении для Windows 10.

Функция работает на уровне операционной системы, поэтому разработчикам не нужно самостоятельно встраивать возможность в свои приложения. По умолчанию Tabbed Shell совместима с окнами любых приложений, будь то «Проводник», Photoshop или Word. Это распространяется на UWP-, Win32- и Centennial-программы.

Как в браузерах, в верхней части экрана появляются вкладки, которые позволяют переключаться между разными аспектами приложения. Microsoft предложит разработчикам специальный API, который даст возможность расширять функциональность вкладок в той или иной программе.

Например, не адаптированное приложение включает по два заголовка, иконки и элемента управления окном. Windows Central разработал макет функциональности Tabbed Shell, в качестве примера использовав Word 2016. С помощью API разработчики смогут настраивать заголовки, цвета вкладок и другие аспекты.

Пока это только внутренний эксперимент. Пока не ясно, активируется ли интерфейс со вкладками по умолчанию — возможно, они будут появляться лишь в том случае, если пользователь открыл два окна или больше.

Когда Tabbed Shell добавят в Windows 10, тоже пока неизвестно. Согласно источникам, функция может появиться в обновлениях Redstone 3 или Redstone 4 в 2018 году. Вероятно и то, что Microsoft в итоге вообще решит избавиться от возможности, которую тестирует.