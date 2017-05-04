Micron и Microsoft объединились для защиты IoT-устройств

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Производитель чипов памяти Micron Technology и IT-корпорация Microsoft договорились о сотрудничестве, направленном на защиту систем Интернета вещей (Internet of Things, IoT), которые используются в промышленности, автомобилестроении и на потребительском рынке.

В рамках партнёрства облачное решение Microsoft Azure IoT объединено с технологией Micron Authenta. В результате этого, как отмечает издание EE Times, создаётся новая платформа, обеспечивающая надёжное взаимодействие между IoT-устройствами и облаком.

Micron Authenta — это платформа для обеспечения безопасности Интернета вещей, которая помогает осуществить идентификацию криптографических устройств и управление оборудованием прямо во флеш-памяти. Authenta предлагает мощную защиту на низком программном уровне IoT-оборудования, в том числе на уровне процесса запуска.

Micron и Microsoft также намерены выпустить инструменты для разработки программного обеспечения, используемого для безопасного управления IoT-устройствами в облачной инфраструктуре, а также для обновления устаревших систем и подключения новых платформ и устройств.

Источник: 

servernews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Имхо не очень значимо, о чём с кем Майкрософт договорилась; вещевой интернет ушёл в Линукс. laugh Производители вещей и гаджетов не горят желанием платить Майкрософту.

Аватар пользователя mike

mike

До чего же журналисты интересны: вместо "вещевой интернет" тупо продолжают писать "Интернет вещей". С прописной, аки мантру. Уважают!laugh

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