Micron и Microsoft объединились для защиты IoT-устройств

Производитель чипов памяти Micron Technology и IT-корпорация Microsoft договорились о сотрудничестве, направленном на защиту систем Интернета вещей (Internet of Things, IoT), которые используются в промышленности, автомобилестроении и на потребительском рынке.

В рамках партнёрства облачное решение Microsoft Azure IoT объединено с технологией Micron Authenta. В результате этого, как отмечает издание EE Times, создаётся новая платформа, обеспечивающая надёжное взаимодействие между IoT-устройствами и облаком.

Micron Authenta — это платформа для обеспечения безопасности Интернета вещей, которая помогает осуществить идентификацию криптографических устройств и управление оборудованием прямо во флеш-памяти. Authenta предлагает мощную защиту на низком программном уровне IoT-оборудования, в том числе на уровне процесса запуска.

Micron и Microsoft также намерены выпустить инструменты для разработки программного обеспечения, используемого для безопасного управления IoT-устройствами в облачной инфраструктуре, а также для обновления устаревших систем и подключения новых платформ и устройств.