Госстандарт: почти 60% импортной техники не отвечает техрегламентам ТС

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Государственный комитет по стандартизации усилит меры по проверке импортной техники, поступающей в страну. Об этом 18 мая 2017 года на пресс-конференции сообщил начальник отдела государственного надзора и контроля ведомства Игорь Буссель.

Он рассказал о проверках магазинов, торгующих электроникой и бытовой техникой. По итогам которых было установлено, что более 60% ввозимых товаров не соответствуют требованиям техрегламентов. 

Почти 22% нарушений — это нарушения требований безопасности, еще 26% изделий создают электромагнитные помехи, в 36% случаев были нарушены требования по маркировке товаров. Нарушались требования обязательного подтверждения соответствия еще в 16% случаев, пишет Sputnik.

Буссел отметил, что по итогам контрольных мероприятий были выданы предписания о запрете ввоза в страну более 50 наименований товаров, а также было прекращено действительно 29 необоснованно выданных сертификатов соответствия. 

Госстандарт направил в Совет Министров предложения по урегулированию ситуации. Многие из них уже были одобрены. 

Также Госстандартом будет вестись реестр опасной продукции, который будет содержать фото и описание небезопасных приборов и устройств. Такой способ предупреждения потребителей действует в некоторых соседних странах, отметил представитель ведомства.
 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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