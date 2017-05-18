Госстандарт: почти 60% импортной техники не отвечает техрегламентам ТС

Государственный комитет по стандартизации усилит меры по проверке импортной техники, поступающей в страну. Об этом 18 мая 2017 года на пресс-конференции сообщил начальник отдела государственного надзора и контроля ведомства Игорь Буссель.

Он рассказал о проверках магазинов, торгующих электроникой и бытовой техникой. По итогам которых было установлено, что более 60% ввозимых товаров не соответствуют требованиям техрегламентов.

Почти 22% нарушений — это нарушения требований безопасности, еще 26% изделий создают электромагнитные помехи, в 36% случаев были нарушены требования по маркировке товаров. Нарушались требования обязательного подтверждения соответствия еще в 16% случаев, пишет Sputnik.



Буссел отметил, что по итогам контрольных мероприятий были выданы предписания о запрете ввоза в страну более 50 наименований товаров, а также было прекращено действительно 29 необоснованно выданных сертификатов соответствия.

Госстандарт направил в Совет Министров предложения по урегулированию ситуации. Многие из них уже были одобрены.

Также Госстандартом будет вестись реестр опасной продукции, который будет содержать фото и описание небезопасных приборов и устройств. Такой способ предупреждения потребителей действует в некоторых соседних странах, отметил представитель ведомства.

