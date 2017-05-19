Белорусами разработано электронное приложение по взаимодействию с госорганами

Белорусы разработали электронное приложение по взаимодействию с госорганами. Проект стал одним из финалистов конкурса Social Weekend, сообщает БЕЛТА.

«Чат-бот «ДокМенеджер» (предыдущее название «Бот-госслужащий») уже работает в Telegram, в настоящее время программируем его в Facebook, Viber. Пока пользователям доступны только процедуры открытия и закрытия ИП, в ближайшее время планируем запустить процедуру регистрации брака. Сферы применения приложения широки – это оформление наследства, виз, паспорта и др. Поддержку в разработке нам оказывали юристы», – пояснил один из основателей проекта Павел Гордон.

Чат-бот – специальная программа для автоматизации заданий и работы по определенным сценариям. Она помогает клиентам получить ответы на интересующие вопросы и представляет собой переписку в мессенджере. Сервис заполняет документы и справки, «ведет» в процессе взаимодействия с госорганами. Многие представители министерств и ведомств уже проявили интерес к приложению как одной из возможностей дальнейшего развития электронного правительства.