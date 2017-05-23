AOC показала монитор AGON c частотой 240Гц и технологией G-SYNC

Компания AOC представила игровой монитор с технологией NVIDIA G-SYNC. Модель AOC AGON AG251FG имеет частоту обновления 240 Гц, время отклика 1 мс и режим NVIDIA ULMB для устранения размытия изображения.

Помимо высокой скорости отклика, обусловленной NVIDIA G-SYNC, дисплей оснащен премиальными игровыми опциями – технологией AOC Shadow Control и эргономичной подставкой AOC Ergo Dial Base.

Плавная игра для пользователей NVIDIA

Размер нового AOC AGON AG251FG – 24,5 дюйма, что немного больше стандартных для киберспортивной среды 24 дюймов. Учитывая частоту обновления 240 Гц и встроенный модуль NVIDIA G-SYNC, новинка становится идеальным выбором для геймеров, использующих видеокарты NVIDIA. Время отклика 1 мс и функция NVIDIA ULMB позволяют свести к минимуму размытие объекта в движении, чтобы геймеры наслаждались четкой графикой даже в самых динамичных сценах.

«Мы понимаем важность NVIDIA для всех хардкорных геймеров и энтузиастов и из года в год совершенствуем качество геймплея на ПК, внедряя самые передовые технологии для видеокарт. По этой причине мы выпустили новую версию уже отмеченного наградами монитора с частотой обновления 240 Гц и поддержкой технологии G-SYNC», – комментирует выход новинки Альфонсо Клементе (Alfonso Clemente), продакт-менеджер компании AOC.

Комфорт для профессиональных геймеров

Как и все мониторы AGON, новинка имеет набор премиальных опций для комфорта геймеров. К ним относятся подставка AOC Ergo Dial Base с регулировкой наклона, поворота и высоты, выдвижной держатель для гарнитуры и ручка для транспортировки. Монитор оснащен технологией Flicker Free для снижения мерцания экрана, а также Low Blue Light для уменьшения излучения потенциально опасного коротковолнового синего света.

Планируется, что дисплей AOC AGON AG251FG появится в продаже в августе 2017 года. Рекомендованная производителем цена составляет 1345 белорусских рублей.

Технические характеристики AG251FG