AOC показала монитор AGON c частотой 240Гц и технологией G-SYNC

Компания AOC представила игровой монитор с технологией NVIDIA G-SYNC. Модель AOC AGON AG251FG имеет частоту обновления 240 Гц, время отклика 1 мс и режим NVIDIA ULMB для устранения размытия изображения.
Помимо высокой скорости отклика, обусловленной NVIDIA G-SYNC, дисплей оснащен премиальными игровыми опциями – технологией AOC Shadow Control и эргономичной подставкой AOC Ergo Dial Base.
Плавная игра для пользователей NVIDIA
Размер нового AOC AGON AG251FG – 24,5 дюйма, что немного больше стандартных для киберспортивной среды 24 дюймов. Учитывая частоту обновления 240 Гц и встроенный модуль NVIDIA G-SYNC, новинка становится идеальным выбором для геймеров, использующих видеокарты NVIDIA. Время отклика 1 мс и функция NVIDIA ULMB позволяют свести к минимуму размытие объекта в движении, чтобы геймеры наслаждались четкой графикой даже в самых динамичных сценах.
«Мы понимаем важность NVIDIA для всех хардкорных геймеров и энтузиастов и из года в год совершенствуем качество геймплея на ПК, внедряя самые передовые технологии для видеокарт. По этой причине мы выпустили новую версию уже отмеченного наградами монитора с частотой обновления 240 Гц и поддержкой технологии G-SYNC», – комментирует выход новинки Альфонсо Клементе (Alfonso Clemente), продакт-менеджер компании AOC.
Комфорт для профессиональных геймеров
Как и все мониторы AGON, новинка имеет набор премиальных опций для комфорта геймеров. К ним относятся подставка AOC Ergo Dial Base с регулировкой наклона, поворота и высоты, выдвижной держатель для гарнитуры и ручка для транспортировки. Монитор оснащен технологией Flicker Free для снижения мерцания экрана, а также Low Blue Light для уменьшения излучения потенциально опасного коротковолнового синего света.
Планируется, что дисплей AOC AGON AG251FG появится в продаже в августе 2017 года. Рекомендованная производителем цена составляет 1345 белорусских рублей.
Технические характеристики AG251FG
|
Модель
|
AG251FG
|
Панель
|
24.5″ TN @ 240Гц
|
Разрешение
|
1920x1080 пикселей
|
Технология синхронизации
|
G-SYNC
|
Входящий сигнал
|
1 x HDMI
1 x DisplayPort
4 x USB 3.0
Вход/выход для микрофона
|
Отличительные характеристики
|
Эргономичная подставка
Режим NVIDIA ULMB
Стереодинамики
Время отклика 1 мс
|
Дата выхода на рынок в Европе
|
Август 2017
|
Рекомендованная производителем цена
|
1345 белорусских рублей
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