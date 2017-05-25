Роскомнадзор подтвердил намерение включить Telegram в реестр распространителей информации

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что ведомство обратилось к разработчикам мессенджера Telegram и потребовало у них предоставить данные для внесения их организации в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Жарова, у команды Telegram ещё есть время ответить на запрос. Пока никакого ответа Роскомнадзор ещё не получал. Глава ведомства добавил, что поддерживает инициативу депутатов Госдумы о регулировании мессенджеров.

24 мая законодатели внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект, который обязывает мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона, рассылать правительственные сообщения по требованию властей и пресекать рассылку информации, запрещённой законодательством.

16 мая газета «Ведомости» уже сообщала о направленном в Telegram запросе Роскомнадзора о включении организации в ОРИ. В ведомстве информацию издания отказались комментировать и назвали «слухами».

В тот же день представители Telegram заявили, что любая передающаяся через мессенджер информация шифруется, и ни одно из мировых правительств не получит от команды мессенджера «ни бита» данных. Разработчики также подчеркнули, что намереваются придерживаться подобной практики и в будущем.