Марк Цукерберг получил ученую степень спустя 12 лет после ухода из Гарварда

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Основатель Facebook Марк Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарвардского университета получил ученую степень. 

«Мама, я всегда говорил тебе, что вернусь (в Гарвардский университет — прим.) и получу мою степень», — написал он. Как отмечается на сайте университета, Цукерберг стал доктором права.

Марк Цукерберг поступил на факультет психологии в Гарварде в 2002 году. В 2004-м он и его друзья Эдуардо Саверин, Крис Хьюз и Дастин Московиц запустили социальную сеть Facebook, которая впоследствии стала крупнейшей в мире. После окончания второго курса Цукерберг покинул университет, чтобы сосредоточиться на развитии соцсети.

 

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Опубликовал: KVbot,

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