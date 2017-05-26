Белорусские и российские ученые хотят создать совместный центр по беспилотникам

Белорусские и российские ученые прорабатывают вопрос о создании совместного центра по беспилотным летательным комплексам.

"Предлагается создать совместный центр по беспилотным летательным комплексам. Российские коллеги посетили наш центр по беспилотникам и очень заинтересовались нашими разработками, которые на уровне мировых требований", - сообщил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси (НАН) Владимир Гусаков журналистам в пятницу в Минске.

По словам В.Гусакова, российская сторона предлагает создать совместный центр или лабораторию. "Будем этот вопрос обсуждать", - сказал он. В.Гусаков также напомнил, что белорусские и российские ученые также объединяют усилия в работе по созданию нового космического аппарата. В свою очередь и.о. президента Российской академии наук Валерий Козлов заявил, что "нас очень радует масштаб сотрудничества между НАН и РАН".

"Совместные исследования ведутся по очень широкому фронту современной науки. Белорусская сторона ставит вопрос, что надо реализовывать крупные междисциплинарные совместные проекты. Один из таких проектов - создание и реализация спутника с соответствующей аппаратурой для всестороннего анализа земной поверхности. Уже соответствующие наработки есть и стороны активно работают по этому проекту", - сказал В.Козлов.

Говоря о других проектах, и.о. президента РАН отметил о совместную работу ученых в области прикладной математики, химии, медицины. "Традиционно очень тесные связи в области сельскохозяйственных наук", - продолжил он, уточнив, что "центр тяжести работ в сфере сельского хозяйства - в области создания новых культур, производство семян". "Для России это важно в условиях тех санкционных ограничений, которые имеются", - подчеркнул В.Козлов.

Как сообщалось, соглашение о разработке и последующей эксплуатации космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) высокого разрешения БКА-2 российская корпорация ВНИИЭМ и Национальная академия наук Беларуси подписали в 2015 году во время международного авиационно-космического салона МАКС.

В апреле 2016 года между Беларусью и Россией была достигнута договоренность о запуске БКА-2 в 2019 году. 22 июля 2012 года с космодрома Байконур ракетой "Союз-ФГ" вместе с российским спутником "Канопус-В" на околоземную орбиту был выведен Белорусский космический аппарат (БКА). Он оснащен панхроматической съемочной системой, позволяющей получать черно-белые снимки с разрешением 2,1 м, и мультиспектральной съемочной системой для получения снимков с разрешением 10,5 м в четырех спектральных диапазонах.

Гарантийный срок эксплуатации аппарата заканчивается в середине 2017 года. Предполагается, что БКА будет находиться на орбите как минимум до 2018 года.