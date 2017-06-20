LG OLED TV с технологией Dolby Vision – собственный кинотеатр у вас дома

Dolby Vision – это премиальная и запатентованная версия HDR. Компания Dolby напрямую работает с голливудскими режиссерами для создания самой продвинутой версии HDR, чтобы обеспечить лучшие условия для просмотра блокбастеров.

Зачем нужен HDR?

Вы замечали, что, когда Вы делаете селфи или фото здания на фоне неба, цвета выглядят неправильно? Часть картинки получается или слишком светлая, или слишком темная. Это одна из старых проблем многих цифровых технологий (и не только фотоаппаратов). Наш глаз способен различать детали объектов с разным диапазоном яркости, а технике для этого нужно было эволюционировать.

Технология HDR — новая веха развития телевизионных технологий, возникновение которой продиктовано постепенным переходом экранов всего мира на разрешение Ultra HD. Это формат видеосигнала, содержащий больше информации о яркости и цвете для каждого пикселя. Именно он помогает нам не смотреть на наших продвинутых телевизорах и смартфонах 2017 года картинку из 90-х, а видеть ту яркость и те цвета, которые и были задуманы производителем видео. В случае с Dolby Vision, это такие киностудии как Sony Pictures, Warner Bros., MGM, Universal и Lionsgate – последние их фильмы на стриминговых платформах поддерживают данный формат. Причём в отличие от обычного стандарта HDR10, Dolby Vision содержит более подробные данные, оптимизирующие яркость в каждой сцене.

Секрет Dolby Vision

Все версии HDR обладают метаданными – закодированной сигналом информацией, которая определяет цвет и яркость пикселей. Dolby Vision использует только динамические метаданные, что дает возможность подбирать индивидуальные уровни цвета и яркости кадр за кадром. Результатом служит картинка, которая ближе всего приближена к оригиналу.

Обычный распространенный формат HDR10 использует статичные метаданные, то есть один и тот же уровень яркости и цвета на протяжении всей продолжительности видео или программы. Это заметно по контрастности: темные тона отображаются светлее, а светлые – темнее.

Кинотеатр у вас дома

Премиальная технология Dolby Vision™ вдыхает новую жизнь в фильмы, наполняет их сочными яркими и глубокими темными красками, бесконечной контрастностью и детализацией. Оценить фильмы так, как это задумывал режиссер, можно с помощью телевизора, который поддерживает эту технологию. А именно - LG OLED TV.

LG OLED TV – это кинематографическое качество изображения и звука: вы словно находитесь в собственном камерном кинотеатре. Это стало возможным именно благодаря технологии Dolby Vision. Разрешение, частота кадров и размер экрана OLED TV по максимуму используют новые технологии и делают просмотр фильма незабываемым.

Помимо кинематографической картинки LG OLED TV – это еще и кинозвук. Включая OLED, вы ощущаете себя в самом эпицентре событий: вас окружает живой объемный звук. В ответе за отменное аудиосопровождение – технология Dolby Atmos: «привязывает» звук к конкретным точкам в пространстве, что формирует трёхмерное звуковое пространство.

Имея сертификат Dolby Vision и являясь первыми в мире телевизорами с поддержкой Dolby Atmos, новые OLED-TV от LG обеспечивают высочайшее качество изображения и звука одновременно, что делает их полномасштабным центром развлечений в любом доме.