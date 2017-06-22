Google.ru оказался заблокирован у части провайдеров России

Пользователи и представители российских провайдеров сообщают о массовой недоступности Google при обращении по одной из версий российского домена. Это подтверждается резко выросшим после 14:00 количеством жалоб на недоступность Google, отправленных 22 июня через сервис «Каждый сбой».

Адрес www.google.ru действительно находится в реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора. При проверке через сервис ведомства говорится, что он был внесён туда 14 июня 2016 года по решению ФНС номер 2-6-27 2016-06-07-90-АИ, и доступ к странице www.google.ru ограничивается. Вероятно, решение касалось ряда сайтов с азартными ставками, однако как в него попал адрес Google, неясно.

Представители провайдеров обсуждают в чате при форуме Nag.ru: непонятно, почему страница стала блокироваться только сейчас. Она действительно попала в выгрузку операторов на блокировку только 22 июня.

Сайт блокируется с отображением заглушки как минимум у нескольких небольших операторов — например, «Наука и связь», Telecom TZ, «Сигнал», «МаксимаТелеком» (обслуживает Wi-Fi в московском и петербургском метро), «Транстелеком», «Стальнет», «МарьиноNet», пишет IT-специалист Александр Литреев. Адрес также блокирует петербургский провайдер «Прометей», сообщил TJ читатель.