Глава Роскомнадзора сообщил о грядущей блокировке Telegram в России

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сегодня, 23 июня 2017 года, обратился с открытым письмом к администрации Telegram и лично к создателю мессенджера Павлу Дурову. Глава ведомства предупреждает о скорой блокировке сервиса в России.

Роскомнадзор требует от Telegram предоставить данные для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации. Пребывание в этом реестре означает, что упомянутые в списке сервисы обязуются согласно действующему на территории РФ законодательству хранить и предоставлять доступные им сведения о пользователях.

«Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны. Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации. Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа», — заявляет господин Жаров.

Глава Роскомнадзора заявляет, что в случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. Произойти это может уже в ближайшее время.

«Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — резюмирует Александр Жаров.

Между тем некоторые эксперты полагают, что действия Роскомнадзора вряд ли убедят администрацию Telegram предоставить запрашиваемые сведения. Комментарии по данному вопросу агентству RNS дал интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев. «Александр Жаров получит в ответ едкий комментарий от Telegram, и в результате этой открытой дискуссии пользователи будут на стороне Павла Дурова. А главе Роскомнадзора придется блокировать Telegram, ссылаясь на нелояльность сервиса. В итоге ситуация станет еще печальнее: получится, что целая страна, которую в данном случае представляет Жаров, вступила на тропу войны с одним человеком, и при этом граждане страны будут на стороне "врага"», — заявил господин Мариничев.

Ситуацию с возможной блокировкой сервиса прокомментировал Алексей Волин, замминистра связи и массовых коммуникаций РФ. По его мнению, для Telegram можно без проблем найти альтернативы. «Незаменимых у нас нет», — сообщил господин Волин «Интерфаксу», отвечая на соответствующий вопрос.