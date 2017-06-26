Разработчики Telegram добавили настройку для обхода возможной блокировки

Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность соединяться с прокси-серверами по протоколу SOCKS5. Новая опция доступна для пользователей приложений Telegram Desktop для Windows и для Mac. Она позволит продолжить пользоваться мессенджером даже в случае его блокировки.

«В планах Роскомнадзора (и не только) устроить армагеддон для российских пользователей Telegram. Команда мессенджера предполагала такое решение и включила в функционал поддержку соединения с прокси-серверами на основе протокола SOCKS5», — говорится в сообщении.

Пользователям советуют поменять настройки как можно быстрее, так как если Telegram будет заблокирован, то из российских версий магазинов приложения Google Play и AppStore, по заявлениям разработчиков, «клиенты Telegram, скорее всего, исчезнут».

Сетевой протокол SOCKS позволяет пользователям подключаться к конечному серверу через прокси-сервер, то есть все запросы от клиента проходят через этот сервер-посредник. Если этот сервер расположен за пределами страны, власти не могут отследить, на какие сетевые ресурсы идут запросы от него.

