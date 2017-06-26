iPhone празднует 10-летний юбилей

10 лет назад, 29 июня 2007 года, стартовали продажи первого iPhone. На презентации смартфона Стив Джобс заявил, что в устройстве соединились три гаджета — «iPod с большим экраном», «революционный мобильный телефон» и «прорывной интернет-коммуникатор».

iPhone поступил в продажу через шесть месяцев после презентации, состоявшейся 9 января 2007 года. Оказывается, 10 лет назад можно было анонсировать девайс и выпустить его через полгода после анонса. Сегодня от анонса до старта продаж проходит буквально неделя или две.

К настоящему времени Apple выпустила пятнадцать моделей iPhone, а осенью ожидается релиз iPhone нового поколения, который станет самым совершенным смартфоном Apple.

