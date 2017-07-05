Создатели вируса Petya тайно вывели полученные от жертв деньги

Ответственные за распространение вируса Petya хакеры смогли вывести почти четыре биткоина (около 10 тысяч долларов) со счета, на который жертвы отправляли выкуп.

За несколько минут до перевода злоумышленники отправили небольшую сумму на счета сервисов Pastebin и DeepPaste, которые используются для публикации текстов. Перед этим на Pastebin появился анонс, в котором неизвестные предлагали продать ключ для расшифровки всех зараженных файлов за 100 биткоинов (около 256 тысяч долларов).

В сообщении содержалась ссылка на чат, в котором можно было связаться с авторами. При этом неизвестные не оставили никаких номеров биткоин-кошельков.

4 июля эксперты компании ESET сообщили, что установили связь между распространением вируса Petya и хакерской группировкой Telebots. Но кто стоит за деятельностью этой группировки, в настоящее время узнать не удалось.