velcom покажет в Минске премьеру «Игры престолов»

Первую серию седьмого сезона «Игры престолов» покажут в Минске 17 июля на большом экране. Специальный показ бесплатно проведет оператор velcom совместно с «Атлант Телеком», рассказали в пресс-службе компании.



Светская премьера пройдет в музее-мастерской З.И. Азгура. Экран установят в скульптурном зале, который дополнительно стилизуют под антураж «Игры престолов». Гостей ожидает особая атмосфера: среди зрителей будут находиться рыцари, белые ходоки и даже дрессированный ворон.



Спецпоказ состоится вечером 17 июля – сразу за мировой премьерой седьмого сезона «Игры престолов». После показа можно будет обсудить эпизод, сфотографироваться с железным троном и получить подарки от Fox HD. Чтобы попасть на закрытую премьеру, можно поучаствовать в конкурсе в соцсетях или ответить на вопросы теста (условия можно найти по хэштегу #включизиму). Приглашение получат поклонники сериала, знающие назубок все факты о семи королевствах.



«Официальный показ "Игры престолов" на большом экране пройдет в стране впервые. Премьера нового сезона станет запоминающимся событием для белорусских поклонников сериала», – пояснили в velcom.

Премьерный показ седьмого сезона «Игры престолов» пройдет 17 июля в музее-мастерской З.И. Азгура. Начнется сеанс в 19 часов.