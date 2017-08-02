Сценарий «Игры престолов» и другие данные HBO утекли в Сеть

HBO подтвердила, что стала жертвой взлома. В Сеть утекло 1,5 Тбайт данных о сериалах компании, включая сценарий нового эпизода «Игры престолов».

«Недавно HBO попала в киберинцидент, в результате которого была похищена проприетарная информация, — заявила телевизионная сеть журналу Entertainment Weekly. — Мы незамедлительно начали расследование и работаем с органами власти и сторонними фирмами по обеспечению кибербезопасности. Защита данных является для HBO главным приоритетом, и мы серьёзно относимся к ней».

Неопознанные хакеры утверждают, что получили доступ к одному новому эпизоду сериала «Игроки» и к одной серии шоу «Комната 104». Entertainment Weekly пишет, что видео, «предположительно, были выложены в Сеть». Согласно изданию, среди утёкшего контента — сценарий четвёртой серии «Игры престолов», которая должна выйти на следующей неделе. Всю эту информацию телеканал не подтвердил.

HBO и раньше боролась с утечками «Игры престолов». В 2015 году на торрент-трекерах ещё до официального релиза появились первые четыре эпизода пятого сезона фэнтезийного сериала. Компания заявила, что серии оказались в свободном доступе по вине группы, которой она сама предоставила доступ к контенту. После этого HBO перестала высылать ещё не вышедшие эпизоды прессе и инсайдерам.

В записке сотрудникам генеральный директор HBO Ричард Плеплер (Richard Plepler) сказал, что топ-менеджеры совместно со сторонними экспертами в сфере безопасности «круглосуточно работают над защитой наших коллективных интересов».