Искусственный интеллект научился писать трояны, невидимые для антивирусов

Выступая на хакерской конференции DEF CON эксперт компании Endgame Хирам Андерсон (Hyrum Anderson) показал, как можно настроить систему машинного обучения так, что она будет разрабатывать вредоносное ПО.

Речь идет не о полноформатной разработке троянов, однако автору доклада удалось использовать систему машинного обучения так, чтобы она превращала легитимный код во вредоносный, но при этом антивирусные решения с высокой долей вероятности продолжали ее игнорировать.

В целом алгоритм выглядит так: система машинного обучения вносит небольшие изменения в двоичный код, прогоняет его через антивирусный движок, анализирует полученные от антивируса данные и, в соответствии с ними, производит новые модификации.

Система, созданная в Endgame, тренировалась таким образом в течение 15 часов, произведя на свет в общей сложности 100 тыс. вредоносных сэмплов. 16% из них оказались невидимыми для антивирусных движков.