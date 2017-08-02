Искусственный интеллект научился писать трояны, невидимые для антивирусов

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Выступая на хакерской конференции DEF CON эксперт компании Endgame Хирам Андерсон (Hyrum Anderson) показал, как можно настроить систему машинного обучения так, что она будет разрабатывать вредоносное ПО.

Речь идет не о полноформатной разработке троянов, однако автору доклада удалось использовать систему машинного обучения так, чтобы она превращала легитимный код во вредоносный, но при этом антивирусные решения с высокой долей вероятности продолжали ее игнорировать.

В целом алгоритм выглядит так: система машинного обучения вносит небольшие изменения в двоичный код, прогоняет его через антивирусный движок, анализирует полученные от антивируса данные и, в соответствии с ними, производит новые модификации.

Система, созданная в Endgame, тренировалась таким образом в течение 15 часов, произведя на свет в общей сложности 100 тыс. вредоносных сэмплов. 16% из них оказались невидимыми для антивирусных движков.

Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

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mental

Кстати, антивирусов с ИИ до сих пор нет 

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