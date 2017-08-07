Приложение YouTube Music получило офлайн-альбомы, песни и другое

Приложение YouTube Music находится в процессе развёртывания очередного обновления, которое приносит платным подписчикам YouTube Red давно запрашиваемые функции. Обладатели подписки отныне смогут сохранять на устройство плейлисты, песни и альбомы для последующего офлайн-доступа, благодаря чему снимается необходимость использования трафика мобильной сети в случае отсутствия интернет-доступа через Wi-Fi.

Обновлённая функциональность доступна в последних версиях приложения на Android и iOS. Чтобы воспользоваться возможностью, нужно выбрать нужный файл и выбрать функцию Save Offline. Сохранённые ролики отображаются в специальном разделе Offline songs. Если кто-то из читателей не в курсе, YouTube Music позволяет получать доступ ко всем музыкальным видеороликам на YouTube, хотя те же материалы при желании можно найти и через стандартное приложение YouTube.

При использовании YouTube Music без подписки YouTube Red смотреть ролики можно бесплатно, но придётся мириться с рекламой. Вдобавок YouTube Red продолжает воспроизведение роликов даже при отключённом экране смартфона, что идеально при прослушивании музыкальных плейлистов. Также подписка предоставляет доступ к Google Play Music. Стоимость YouTube Red составляет $9,99 за месяц.

Кстати, недавно стало известно, что в перспективе Google планирует унифицировать и объединить свои сервисы YouTube Red и Google Play Music в единую потоковую службу. Впрочем, когда именно это произойдёт, пока не ясно.