Видеосервис Youtube кардинально изменил дизайн

Крупнейший в мире видеохостинг Youtube поменял дизайн. Изменения будут заметны как в основной версии, так и в приложениях для смартфонов.
Первое обновление – новый логотип, в котором разработчики отказались от выделения слова «Tube» красным.
Во-вторых, в цветовой схеме версии для компьютеров стало больше белого цвета, при этом красный минимизирован. В-третьих, между иконками с видео увеличился промежуток, а в целом их количество уменьшилось.
В мобильной версии тоже произошел ряд изменений. Например, появилась возможность активировать «ночной режим», в котором преобладают темные тона. Пользователям стала доступна возможность выбора скорости воспроизведения видео. Кроме того, изменился и шрифт сайта.
«Это делает сайт более комфортным и читабельным, выводит его содержимое на передний план», – сообщил представитель Google Кристофер Беттиг, комментируя изменения.
Напомним, что тестирование нового дизайна началось еще летом этого года, однако окончательный переход произошел только в конце августа.
Комментарии
это делается, чтобы было больше юзер-переходов = поднимает сайт в выдачах, но Ютуб и так всегда в ТОПах (хозяин - Гугл) , зачем?..
Добавить комментарий