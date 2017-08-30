Видеосервис Youtube кардинально изменил дизайн

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Крупнейший в мире видеохостинг Youtube поменял дизайн. Изменения будут заметны как в основной версии, так и в приложениях для смартфонов. 

Первое обновление – новый логотип, в котором разработчики отказались от выделения слова «Tube» красным.

Во-вторых, в цветовой схеме версии для компьютеров стало больше белого цвета, при этом красный минимизирован. В-третьих, между иконками с видео увеличился промежуток, а в целом их количество уменьшилось.

В мобильной версии тоже произошел ряд изменений. Например, появилась возможность активировать  «ночной режим», в котором преобладают темные тона. Пользователям стала доступна возможность выбора скорости воспроизведения видео. Кроме того, изменился и шрифт сайта.

«Это делает сайт более комфортным и читабельным, выводит его содержимое на передний план», – сообщил представитель Google Кристофер Беттиг, комментируя изменения. 

Напомним, что тестирование нового дизайна началось еще летом этого года, однако окончательный переход произошел только в конце августа.

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

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Dmitry

между иконками с видео увеличился промежуток, а в целом их количество уменьшилось

это делается, чтобы было больше юзер-переходов = поднимает сайт в выдачах, но Ютуб и так всегда в ТОПах (хозяин - Гугл) smiley, зачем?..

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