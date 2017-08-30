От прибора для хранения до High-Tech устройства: эволюция холодильников LG

Вероятно, немногие могут сказать, что привычный холодильник стал предметом, изменившим их домашний быт. Однако за последние 60 лет разработки в сфере производства холодильников превратили скромный кухонный прибор для хранения продуктов в многофункциональное, эргономичное и экологическое устройство. С развитием технологий потребители предъявляют к холодильникам все более высокие требования и, чтобы оправдать их ожидания, разработчики как никогда прежде стремятся обеспечить максимальное удобство, практичность и доступность моделей.

Техника совершенствуется в ответ на запросы потребителей, но наиболее прогрессивными являются те производители, которые способны предсказывать тенденции и создавать технологии, предвосхищающие желания покупателей. Вновь и вновь LG Electronics подтверждает репутацию компании, которая не боится расширять границы технологий и бросать вызов условностям. Стремление обеспечить максимальное удобство для своих потребителей воплотилось в ряде передовых моделей холодильников, включая Home Bar и InstaView Door-in-Door, оснащенных инверторным линейным компрессором для повышения энергоэффективности и улучшения рабочих характеристик.

В 1998 г. LG представила новую разработку компании — Home Bar. С ним хранение продуктов стало одновременно удобным и эффективным. Пользователи получили разделенное на отсеки пространство, которое можно использовать как домашний бар, дополнительную полку или даже холодильник. Больше не нужно открывать основное отделение холодильника, чтобы достать нужный напиток, а затем нести его на кухонный стол, чтобы налить. Достаточно просто выдвинуть соответствующую полку, не совершая ни единого шага. А оставшийся напиток и закуски можно просто оставить в отсеке для хранения, чтобы потом их можно было легко и быстро достать.

В свете успеха технологии Home Bar, желая и дальше радовать, и удивлять своих покупателей, компания LG изучает другие направления, в которых ее разработки могут сделать повседневную жизнь комфортнее. Исследования показали, что потребители LG обычно открывают холодильник в среднем 79 раз в день. При этом 4 из 10 респондентов не смогли вспомнить, что лежит внутри их холодильников. В конечном итоге это приводило к тому, что продукты портились и выбрасывались. Результаты исследований вдохновили разработчиков LG, и в 2010 г. был представлен передовой холодильник Door-in-Door («Дверь-в-двери»), который позволяет размещать часто используемые продукты и напитки в дополнительной дверце холодильника. Таким образом, их можно легко достать, не открывая основную дверцу и не выпуская холодный воздух наружу. Сокращение количества открываний основной дверцы позволяет продуктам дольше оставаться свежими. Желая предоставить еще больше удобства и возможностей для размещения продуктов, компания LG продолжила работать в этом направлении и в 2014 г. представила холодильник с двумя двойными дверцами (Dual Door-in-Door).

На сегодняшний день обеспечение энергоэффективности имеет приоритетное значение для компании LG. Исследования показали, что порядка 50-120 кВт/ч электроэнергии тратится ежегодно в результате потери холодного воздуха при каждом открывании дверцы. Именно поэтому в 2016 г. компания LG разработала модель InstaView Door-in-Door, позволяющую видеть содержимое холодильника, не открывая его.

Двойной стук по прозрачной поверхности дверцы активирует подсветку внутреннего отделения и позволяет четко разглядеть, что находится внутри. Реакция публики на новинку оказалась неожиданной для руководства компании — каждый раз, видя холодильник в магазине или на выставке, покупатели не упускали возможность постучать по дверце. Модель InstaView Door-in-Door стала предметом обсуждений, в корне изменившим привычный способ использовать холодильник: от необходимости открыть дверцу, чтобы узнать, что лежит внутри, до возможности увидеть его содержимое еще до того, как дверца будет открыта.

Появление таких технологий, как Home Bar, Door-in-Door и InstaView Door-in-Door, которые формируют новое пространство кухни, вызывает жгучий интерес к дальнейшим разработкам компании LG. Являясь на протяжении многих лет новатором и влиятельным игроком на мировом рынке холодильного оборудования, LG, тем не менее, никогда не останавливалась на достигнутом успехе. Она стремится и дальше создавать бытовую технику, которая бы превосходила ожидания потребителей и восхищала семьи по всему миру. Ставя потребности и удобство пользователей превыше всего, компания LG продолжает удивлять уникальными и инновационными моделями кухонной бытовой техники.