Голосовыми помощниками Apple, Microsoft и Google можно тайно управлять с помощью ультразвука

Китайские ученые выяснили, что голосовые помощники вроде Siri, Alexa, Cortana и др. охотно выполняют тайные неслышимые команды, отданные злоумышленниками с помощью ультразвука. Для атаки нужен лишь ультразвуковой передатчик стоимостью около $3. С его помощью голосового помощника можно заставить совершать звонки и даже управлять автомобилем.

В новом же исследовании ученые впервые разработали систему полностью неслышимых для человека команд под названием DolphinAttack («атака дельфина»). В названии нашел отражение тот факт, что дельфины способны генерировать и воспринимать ультразвуковые волны, общаясь таким образом друг с другом и различая за счет отражения ультразвуковых волн окружающие предметы. Результаты исследования были опубликованы на ресурсе arxiv.org.

В ходе DolphinAttack используются ультразвуковые преобразователи, которые превращают голос злоумышленника в аудиосигнал с частотой свыше 20 кГц, благодаря чему эти сигналы не воспринимаются человеческим ухом. Чтобы голосовой помощник смог услышать такую команду, преступнику придется предварительно посетить дом жертвы и спрятать там удаленно контролируемый ультразвуковой передатчик или просто подобраться к жертве на достаточно близкое расстояние. Необходимый для атаки прибор можно приобрести по цене от $3.

Одна из главных проблем исследования заключалась в том, что многие микрофоны, в том числе голосовых помощников, разрабатываются в расчете не восприятие нормального человеческого голоса, поэтому они просто отфильтровывают все шумы, не соответствующие ему по частоте, в том числе ультразвук. Однако в микрофонах также имеются усилители, которые благодаря своей фактической нелинейности в процессе усиления звука создают новые частоты. Поэтому в итоге ультразвуковая команда, отраженная усилителями, улавливается голосовым помощником. Далее она дешифруется, восстанавливается и интерпретируется системой распознавания речи.