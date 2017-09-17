Apple обновила правила для разработчиков iOS-приложений, чтобы убедиться, что к моменту поступления в продажу её новых смартфонов App Store предстанет во всей своей красе. В частности, купертинский гигант официально запретил добавлять в магазин приложения, вводящие в заблуждение.

В App Store уже имелся ряд правил касательно таких программ, однако теперь Apple значительно их ужесточила. Она запретила приложения «с содержимым или службами, доступ к которым они на самом деле не предоставляют». Касается это, например, бесчисленного множества антивирусов-пустышек. Компания уже удалила ряд таких приложений из магазина.

Также Apple ввела новые правила, затрагивающие технологии ARKit и Face ID. Она хочет, чтобы в App Store не появлялись приложения с поддержкой ARKit, предлагающие скудную функциональность: такие программы должны давать «богатое и интегрированное ощущение дополненной реальности». Что касается Face ID, то в приложениях должен присутствовать альтернативный метод разблокировки для детей до 13 лет.

Через приложения станет возможность передавать денежные средства от одного человека другому без использования встроенных платежей — это избавит от необходимости отдавать Apple 30 % от суммы. Правда, это возможность должна быть лишь одним из доступных вариантов.

Наконец, появился новый пункт правил, запрещающий приложения, «которые способствуют торговле людьми и/или эксплуатации детей». Теперь Apple будет принимать против разработчиков таких программ юридические меры.