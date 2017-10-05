«Лаборатория Касперского» создала экспериментальную дата-валюту

«Лаборатория Касперского» организовала весьма необычный эксперимент с использованием цифровой валюты нового типа — так называемых «инфодолларов», или Data Dollar.

Идея заключается в том, чтобы предоставить пользователям возможность расплачиваться за товары или услуги своей персональной информацией. Это могут быть, скажем, фотографии, видеоролики, личная переписка и т. п.

В рамках эксперимента в центре Лондона на два дня был открыт уникальный магазин Data Dollar Store, где продавались вещи с принтами известного граффити-художника Бена Айне. Причём расплатиться за покупки посетители могли только личными данными со своего смартфона.

В частности, дата-валютой предлагалось оплатить кружки, футболки с работой Бена Айна и его принты. Так, за кружку нужно было заплатить тремя фотографиями или скриншотами переписки на свой выбор, за футболку — тремя последними фотографиями или скриншотами последних сообщений мессенджера. Эксклюзивный принт «стоил» дороже всего — представитель магазина сам выбирал пять фотографий или три скриншота, которыми необходимо было пожертвовать. Данные, которыми расплачивались посетители, в течение двух дней демонстрировались на экране в витрине магазина на оживленной станции метро.

Организаторы эксперимента говорят, что пользователи зачастую недооценивают значимость своих личных данных. Между тем количество электронной информации, в том числе персонального характера, увеличивается в геометрической прогрессии, и находится много желающих получить её.

«С помощью инфодоллара мы хотим показать людям, чего действительно стоят их данные. В идеале если какой-либо сайт оказывает свои услуги бесплатно, но взамен зарабатывает деньги на личных данных пользователей, он должен предупреждать об этом символом инфодоллара. Таким образом он продемонстрирует, что на самом деле обмен всё-таки происходит», — говорят в «Лаборатории Касперского».