iOS 11.0.3 исправляет проблемы с Haptic Feedback на iPhone

Apple выпустила очередную небольшую заплатку для своих смартфонов. Обновление iOS 11.0.3 исправляет две ошибки, с которыми столкнулись некоторые пользователи. Никаких новых функций оно не содержит.

В новой заплатке исправлена проблема нерабочего Haptic Feedback на некоторых моделях iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Также компания устранила баг, связанный с неработоспособностью тачскрина iPhone 6s с неоригинальным дисплеем. Размер обновления составляет 279 Мбайт.

В ноябре 2017 года ожидается релиз обновления iOS 11.1, которое уже достигло статуса второй беты и предложит несколько новых полезностей. В частности, новая версия позволит переводить деньги через приложение iMessage и добавит 56 новых эмотиконов.