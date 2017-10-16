Найдена фундаментальная дыра в сетях Wi-Fi всего мира

В протоколе безопасности Wi-Fi Protected Access II (WPA2) найдена серьезная уязвимость, которая позволяет хакеру перехватывать трафик, проходящий между точкой доступа Wi-Fi и подключенными к ней устройствами. Эксплойт, подтверждающий наличие уязвимости, получил название KRACK — сокращение от Key Reinstallation Attacks, что означает «атака переустановки ключей».

Об уязвимости известно уже несколько недель, однако плановое раскрытие информации состоялось 16 октября 2017 г., когда группа реагирования на чрезвычайные ситуации US CERT при Министерстве внутренней безопасности США разослала предупреждение более чем 100 организациям. Вместе с исследователем безопасности из Левенского католического университета в Бельгии Мати Ванхофом (Mathy Vanhoef) и Френком Писсенсом (Frank Piessens) из исследовательской группы DistriNet, US CERT намерена в ближайшие часы публично заявить о своем открытии на сайте krackattacks.com.

Также в проекте были задействованы Малихех Ширванян(Maliheh Shirvanian) и Нитеш Саксена (Nitesh Saxena) из Алабамского университета в Бирмингеме, Енг Ли (Yong Li) из Huawei Technologies и Свен Шраг (Sven Schäge) из Рурского университета. В августе 2017 г. на конференции Black Hat в Лас-Вегасе некоторыми из этих специалистов было представлено исследование, связанное с нынешним.