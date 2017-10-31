«Лаборатория Касперского» обнаружила новую целевую атаку на финансовые организации

Команда исследователей «Лаборатории Касперского» сообщила об обнаружении новой целевой атаки, направленной на банки и финансовые организации России, Армении и Малайзии.

За свою незаметность и скрытность атака получила название Silence («Тишина»). Суть её заключается в проникновении злоумышленников во внутреннюю сеть компании посредством рассылки сотрудникам фишинговых писем с вредоносными вложениями. Приём старый и широко известный, но до сих пор активно применяемый киберпреступниками, которые для достижения успеха используют инфраструктуру уже заражённых учреждений и отправляют поддельные сообщения с реально существующих корпоративных электронных адресов. Как только жертва открывает такое вредоносное вложение, её рабочая станция заражается трояном, и компьютер подключается к управляющему серверу злоумышленников.

Проникнув в корпоративную сеть, мошенники получают возможность изучать инфраструктуру финансовой организации, а также следить за персоналом: например, с помощью записи видео с экрана монитора во время ежедневной рабочей активности. Таким образом злоумышленники выясняют, как все устроено в конкретной компании, какие используются системы управления предприятием, какой установлен внутрибанковский софт и т.п. После изучения и анализа данных киберпреступники осуществляют кражу или перевод денег.