Близнецы обманули систему Face ID в iPhone X‍

Главная уязвимость IPhone X была доказана экспериментально. Система распознавания лиц Face ID не смогла отличить близнецов друг от друга. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на портал Mashable.

В рамках эксперимента один из близнецов зарегистрировался в системе Face ID, а затем для разблокировки телефона передал смартфон своему брату. В итоге система приняла второго брата за первого. Для чистоты эксперимента опыт был повторен несколько раз с другими парами близнецов.

Вдобавок авторы эксперимента разместили видео, подтверждающее сбой системы. Они также отметили, что близнецов не различают даже их близкие и родные.

Ранее в Apple уже завялили о том, что система распознавания лиц может работать со сбоями, однако конкретные доказательства появились только сейчас. Разработчики рекомендуют не пользоваться Face ID и детям до 14 лет.