Бесплатное приложение для незрячих Stuurman стало доступно без оплаты трафика

Компания velcom присоединилась к проекту Stuurman («Штурман»), который облегчает повседневную жизнь незрячим и слабовидящим людям. Учитывая социальную значимость проекта, velcom с 31 октября 2017 года сделал весь трафик, генерируемый приложением, бесплатным для своих абонентов, отметили в пресс-службе компании.

Бесплатное мобильное приложение для смартфонов «Штурман», разработанное резидентом ПВТ белорусской компанией ООО «БелХард Девелопмент», связывает между собой волонтеров и слабовидящих посредством видеозвонков. В настоящий момент приложение доступно для смартфонов на базе Android. Незрячие и слабовидящие могут взаимодействовать с интерфейсом программы с помощью функции Talkback, активация которой предусмотрена для большинства Android-смартфонов. Ведётся также работа над iOS-версией приложения.

«Мы осознаем общественную значимость проекта Stuurman. Незрячие и слабовидящие люди остро нуждаются в услугах и сервисах, которые помогают им воспринимать визуальную информацию, – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов. – Для того, чтобы воспользоваться функционалом данного приложения, необходимо подключение к сети интернет. Однако его цена может оказаться определенным барьером для людей с нарушениями зрения. Именно поэтому мы делаем весь интернет-трафик, который будет генерировать Stuurman в сети velcom, бесплатным для всех его пользователей».

Принцип работы программы достаточно прост. После нажатия кнопки «Позвонить» на сервере формируется динамическая очередь из нескольких волонтеров, которые в настоящий момент находятся онлайн. Первый откликнувшийся волонтер и становится на ближайшее время своеобразным проводником-штурманом для незрячего или слабовидящего человека. Через камеру смартфона и используя сервис геолокации «штурман» может помочь ему сориентироваться на местности или прочитать нужную надпись. В приложении также имеется возможность сделать снимок, чтобы можно было рассмотреть что-либо более детально – например, текст, написанный мелким почерком, счёт на оплату коммунальных услуг, письмо, рецепт и многое другое.

«В повседневной жизни существует много ситуаций, когда незрячим людям необходимо прочитать надпись – срок годности, состав – на каком-либо продукте или лекарстве. Обычно они полагаются на шрифт Брайля, но часто отечественные производители продуктов и лекарств не используют его на своих упаковках», – поясняет Евгений Петрушин, учредитель компании ООО «Лаборатория Инноваций» (провайдер сервиса).

После совершения звонка незрячий может поставить оценку оказанной ему помощи, что позволит ему в дальнейшем отказаться от услуг «штурманов», взаимодействие с которыми проходит не очень успешно, и созваниваться только с теми, помощь которых оказывается наиболее продуктивной. Благодаря такой индивидуальной системе рейтинга со временем формируется круг проводников, которые будут полезными лично для него. Ускорить данный процесс можно и с помощью функции «Любимый штурман», куда можно записать аккаунты определенных людей.