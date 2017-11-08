velcom начал строить сверхскоростную сеть на окраине Минска

Оператор связи velcom начал строительство высокоскоростной сети по технологии GPON в Боровлянах, Новой Боровой, поселках Лесной и Копище. Выход за пределы Минска открывает новый этап развития услуг широкополосного интернет-доступа, рассказали в компании.

Квартиры планируют подключать в первом квартале следующего года. Жители получат безлимитный интернет на высоких скоростях, цифровое телевидение, доступ к киноархивам, видеомониторинг и т.д. При этом оператор предложит новым абонентам специальные условия. 

На данный момент представители velcom ведут переговоры с товариществами собственников поселка Боровляны. 

Напомним, что velcom занимается строительством фиксированной сети в Минске, областных и районных центрах. Для подключения используются технологии Ethernet и GPON. Строящиеся сейчас сети позволяют передавать данные на скорости до 2,4 Гбит/с.

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Опубликовал: Dmitrys10,

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