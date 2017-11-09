Белорусские ученые разработали технологию для упрочнения корпусов мобильных телефонов, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Физико-технического института НАН Беларуси Виталий Залесский, сообщает БЕЛТА.

"Наш институт обладает целым рядом технологий нанесения покрытий - это так называемая инженерия поверхностей. Например, технология высоковольтного оксидирования позволяет наносить упрочняющие покрытия на корпуса мобильных телефонов либо радиоэлектронных устройств, которые требуют специальной защиты", - рассказал Виталий Залесский.

Технологии нанесения покрытий, используемые в институте, применяются в самых разных сферах: от деталей для хлопкоуборочной техники до искусственных клапанов сердца. Также в институте активно используют магнитно-импульсную технологию.

"Сейчас мы с помощью концентрированного магнитного поля свариваем разнородные материалы либо подготавливаем поверхность для авиационных деталей. Также мы научились с помощью этой технологии упрочнять режущие кромки ножей для сахарных заводов", - отметил директор института.