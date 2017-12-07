Киберпреступники взламывают веб-сайты посредством IoT-устройств

Компания «Доктор Веб» раскрыла новую киберпреступную схему, реализованную с вовлечением устройств "интернета вещей" (IoT).

Речь идёт об использовании скомпрометированных элементов инфраструктуры IoT для организации атак. Для захвата контроля над устройствами Интернета вещей применяется вредоносная программа Linux.ProxyM. Этот зловред запускает на инфицированном устройстве SOCKS-прокси-сервер. С его помощью киберпреступники могут анонимно совершать различные деструктивные действия. Известны сборки трояна для устройств с архитектурой x86, MIPS, MIPSEL, PowerPC, ARM, Superh, Motorola 68000 и SPARC.

Ранее киберпреступники использовали Linux.ProxyM для рассылки спама и фишинговых сообщений. Теперь же злоумышленники перешли к более активным действиям — массовым попыткам взлома веб-сайтов.

В ходе атак на интернет-ресурсы применяются различные методы. Это, в частности, SQL-инъекции — внедрение в запрос к базе данных сайта вредоносного SQL-кода. Ещё один способ — XSS (Cross-Site Scripting), заключающийся в добавлении в страницу вредоносного сценария, который выполняется на компьютере при открытии этой страницы. Наконец, применяется метод (Local File Inclusion), который позволяет злоумышленникам удалённо читать файлы на атакуемом сервере с помощью сформированных специальным образом команд.

Среди подвергшихся атакам ресурсов замечены игровые серверы, форумы, а также сайты другой тематической направленности, в том числе российские.