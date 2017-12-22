Компания LG Electronics объявляет о создании бренда ThinQ для всей бытовой техники, потребительской электроники и сервисов, выпускаемых в 2018 году с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Все продукты и сервисы ThinQ будут способны применять методы глубокого обучения и взаимодействовать друг с другом, используя различные платформы ИИ, включая собственную технологию DeepThinQ от LG.

LG впервые обозначила интерес к ИИ на выставке CES 2017, представив технологию DeepThinQ и решив добавить возможность подключения через Wi-Fi во все выпускаемые в этом году устройства премиум-класса. В июне на базе Главного Технического Офиса в Сеуле компания LG открыла лабораторию искусственного интеллекта для объединения накопленных исследований использования ИИ в технологиях, которые распознают голосовые команды, изображения и датчики, а также управляются и обучаются с их помощью. Лаборатория искусственного интеллекта LG участвовала в создании первого в мире кондиционера, анализирующего окружающую среду, а также «умных» холодильников, стиральных машин и роботов-пылесосов.

С 9 по 12 января на выставке CES в зоне ThinQ павильона LG будет представлен широкий ассортимент выпускаемых в 2018 году устройств с использованием технологий искусственного интеллекта.