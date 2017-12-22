Президент подписал Декрет ”О развитии цифровой экономики“

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Декрет ”О развитии цифровой экономики“.

Данный документ был разработан в соответствии с поручением Главы Государства государственным учреждением ”Администрация Парка высоких технологий“ совместно с резидентами ПВТ, ИТ-сообществом, ведущими юридическими и консалтинговыми фирмами Республики Беларусь, а также зарубежными экспертами. В процессе обсуждения и согласования проекта с государственными органами были сохранены и одобрены все его существенные положения.

”Разработанный по поручению Президента страны Декрет реально превращает Беларусь в одно из самых комфортных мест в мире для ведения ИТ-бизнеса. Причём мощный позитивный эффект от Декрета почувствует не только ИТ-сфера, но и вся экономика страны, а, значит, и каждый белорусский гражданин“, – сказал директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Новый Декрет продлил действие специального налогово-правового режима Парка высоких технологий до 2049 года.

Сохранен экстерриториальный принцип регистрации, также остались неизменными базовые условия хозяйствования для резидентов ПВТ.

Ключевые положения Декрета:

1. Расширение видов деятельности резидентов Парка высоких технологий.

В качестве новых видов деятельности резидентов Парка предусмотрены разработка биотехнологий, медицинских, авиационных и космических технологий, киберспорт.

Также Декретом предусматривается возможность резидентам ПВТ не только разрабатывать, но и производить высокотехнологичную наукоемкую продукцию. Расширяются возможности резидентов Парка по коммерциализации разработанных ими программных продуктов – в том числе посредством оказания рекламных и маркетинговых услуг, осуществления аутсорсинга бизнес-процессов и др.

В новом Декрете отсутствуют действовавшие ранее ограничения на объем выручки от дополнительных видов деятельности (консалтинг, тестирование, и др.).

2. Поддержка ИТ-образования и подготовка кадров для ИТ-отрасли.

Резидентам Парка высоких технологий согласно принятому Декрету разрешается заниматься образовательной деятельностью в сфере информационно-коммуникационных технологий, по учебным программам, утверждаемым администрацией Парка высоких технологий.

Планируется создать на базе администрации ПВТ секторальный совет квалификаций в области информационных технологий, разработать профессионально-квалификационные стандарты, на основании которых совместно с резидентами Парка создавать современные учебные программы по подготовке и повышению квалификации специалистов в области информационных технологий.

Для обеспечения финансовой поддержки системы образования Декретом предусматривается право резидентов ПВТ оказывать спонсорскую помощь учреждениям образования на любые цели, о которых стороны договорятся (в том числе гранты для студентов, преподавателей и т.д.).

3. Создание условий для развития продуктовых ИТ-компаний.

Новый Декрет предусматривает:

упрощение порядка заключения внешнеэкономических сделок с использованием возможностей сети Интернет – возможность заключения их в электронном виде;

возможность оформления первичных учетных документов с учетом общемировых подходов, в том числе в одностороннем порядке (без необходимости истребовать подпись у контрагента, когда это технически невозможно). Например, инвойс от магазина приложений Appstore не содержит подписи и печати. Резидент Парка сможет зайти в свой аккаунт в персональном разделе Appstore, распечатать и подписать отчет (инвойс), что будет считаться первичным учетным документом;

определение сроков завершения внешнеторговых операций в соответствии с заключенными резидентами ПВТ договорами;

закрепление права резидентов Парка осуществлять коммерциализацию разработанных ими программных продуктов без ограничений к формам (видам) заключаемых сделок с учетом постоянно расширяющихся способов монетизации (в том числе за счет поступлений от рекламы внутри разработанных резидентами приложений).

Декрет ”О развитии цифровой экономики“ также вводит отдельные институты английского права, в частности, конвертируемый заем, опцион и опционный договор, соглашение о неконкуренции и запрете переманивания, возмещение имущественных потерь.

Введение этих инструментов в Беларуси позволит создать благоприятную среду для развития венчурной экосистемы, предоставить потенциальным инвесторам инструменты, понятные им и широко используемые в международной практике, снизить их риски при инвестициях в белорусские продуктовые компании.

4. Комплексное правовое регулирование бизнесов на основе технологии блокчейн.

Новый Декрет легализует ICO, криптовалюты и смарт-контракты. Благодаря принятию этого документа Республика Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн.

Декрет не предполагает никаких ограничений и специальных требований к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности криптобирж и криптоплатформ. Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами, не является предпринимательской деятельностью, а токены не подлежат декларированию. При этом до 2023 года деятельность по майнингу, созданию, приобретению и отчуждению токенов не облагается налогами.

Введя в правовое поле белорусского законодательства смарт-контракт и предоставив право осуществлять посредством его совершение и (или) исполнение сделок, Беларусь становится первой страной в мире, легализовавшей смарт-контракты на страновом уровне.

В качестве основной экспериментальной площадки для реализации пилотных проектов по операциям с токенами определен Парк высоких технологий.

Также на основании сложившейся в деятельности Парка высоких технологий за 10 лет правоприменительной практики Декретом решаются отдельные вопросы осуществления компаниями-резидентами Парка внутренней хозяйственной деятельности. Например, регламентируются вопросы отчуждения бывшего в употреблении имущества, привлечения субподрядчиков, предоставления займов работникам на любые цели, сдачи в аренду принадлежащего резидентам Парка недвижимого имущества.