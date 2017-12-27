В софте ФБР нашли тайно закупленный российский код

Программное обеспечение для анализа отпечатков пальцев, которое используется в Федеральном бюро расследований (ФБР) и более чем 18 тыс. различных американских ведомств и органов, содержит код, «созданный российской компанией, имеющей тесные связи с Кремлем». Об этом со ссылкой на два собственных источника и предоставленные ими документы сообщает ресурс BuzzFeed.

Таким образом, российские хакеры в любой момент могут получить доступ к биометрической информации миллионов американцев или скомпрометировать информационные системы правоохранительных органов и органов национальной безопасности США, пишет издание.

ПО, которое ФБР использует для распознавания отпечатков пальцев, было представлено в 2011 г. Бюро сообщило, что в нем точность распознавания была выведена на новый уровень — с 92% до 99,6%. Это ПО стало частью более широкой инициативы под названием «Идентификация следующего поколения», которая должна была расширить применение биометрии в бюро. Это же ПО использует Агентство национальной безопасности (АНБ) США, в частности, его элитное киберподразделение Tailored Access Operations.