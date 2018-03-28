Apple представила бюджетный 9,7-дюймовый iPad

Apple представила новый 9,7-дюймовый бюджетный планшет iPad. Презентация прошла на образовательном форуме в Чикаго. Устройство ориентировано на школьников и студентов, оснащено стилусом и стоит 299 долларов США.

Остальные пользователи заплатят за новинку не менее 329 долларов США. Новый iPad будет доступен в трех цветах — серебристом, "серый космос" и золотом.

Устройство получило процессор A10 Fusion, сканер распознавания отпечатков пальцев TouchID, две камеры и LTE-модуль. Основная камера имеет разрешение 8Мп и может записывать видео разрешением до 1080р, а фронтальная - 5 Мп. Время работы планшета без подзарядки составит почти десять часов. Отмечается, что устройство поддерживает технологию дополненной реальности и может работать любой клавиатурой Bluetooth.

В некоторых странах уже стартовал предзаказ на новые модели iPad. В соседней России устройство в продаже появится уже в мае. Стоит отметить, что стилус Apple Pencil придется заказывать отдельно, в комплекте с новинкой он не поставляется.

