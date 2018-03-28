Эксперты озвучили прогнозы о киберугрозах в 2018 году

Эксперты компании Positive Technologies на пресс-конференции в Минске, посвященной противодействию актуальным методам кибератак, поделились статистикой за 2017 год и сделали прогнозы по атакам на 2018 год.

Статистика компании показывает, что по итогам прошлого года самыми частыми объектами атак были инфраструктура и веб-ресурсы компаний, а одним из главных мировых трендов оказались трояны-шифровальщики (ransomware-as-a-service).

В 2017 году эксперты зафиксировали на 13% больше уникальных киберинцидентов по сравнению с 2016 годом. В течение всего прошлого года росло и количество жертв среди обычных пользователей: на них были нацелены 26% всех кибератак. Этот факт в том числе связан с ростом популярности ransomware-as-a-service, поскольку новички в киберпреступной среде, которые ищут быстрой наживы, чаще всего направляют купленное вредоносное программное обеспечение именно против частных лиц с требованием выкупа. Основными мотивами злоумышленников остаются получение прямой финансовой выгоды (70%) и кража данных (26%).

«В 2017 году эксперты фиксировали направленную на компании Беларуси активность группировки Cobalt, которая специализируется на кибератаках на финансовые организации. Именно она, предположительно, стоит за хищением более 1,8 млрд рублей со счетов российских банков в 2015—2016 гг., также за успешной атакой на банк с выводом денег за рубеж через международную систему SWIFT в 2017 году», ― отметила Евгения Красавина, руководитель отдела продвижения и развития технологий Positive Technologies.

В 2018 году компания прогнозирует рост масштабных вредоносных атак, популярности майнинга криптовалюты за счет посетителей веб-сайтов, DDoS-атак за счет роста количества новых ботнентов и увеличения атак на банкоматы и POS-терминалы.