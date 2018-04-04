В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба с жертвами

Трагическое происшествие произошло в минувший вторник в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (Калифорния, США). Как сообщают многочисленные сетевые источники, женщина открыла стрельбу из огнестрельного оружия по сотрудникам офиса.

Известно, что нападавшая стреляла из пистолета. Ранения получили как минимум три человека, которые уже доставлены в больницы. Это 36-летний мужчина, находящийся в критическом состоянии, 32-летняя женщина в тяжёлом состоянии и 27-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

К месту происшествия стянуто большое количество полиции. Из штаб-квартиры YouTube в срочном порядке были эвакуированы сотни сотрудников. Сейчас в здании и на прилежащих территориях работают специалисты.

Уже известно, что нападавшая покончила с собой выстрелом из пистолета. Установлена её личность — Насим Наджафи Агдам (Nasim Najafi Aghdam) в возрасте 39 лет. По некоторым данным, она была знакома с одним из пострадавших.

Мотивы преступления пока не ясны. Но есть информация, что ранее женщина неоднократно выступала с критикой в адрес видеохостинга YouTube. Кроме того, нельзя исключать вероятности того, что нападение носит личный характер. Отмечается, что целью нападавшей был мужчина, оказавшийся в критическом состоянии. Так или иначе, но теперь в случившемся предстоит разбираться следствию.