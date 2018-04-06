Telegram в России грозит блокировка

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сегодня, 6 апреля 2018 года, сообщила о подаче искового заявления в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Речь идёт о блокировке популярного в нашей стране мессенджера Telegram в связи с невыполнением требований властей о предоставлении ключей шифрования для обеспечения доступа спецслужб к переписке пользователей.

Напомним, что ранее Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации спецслужбам. Однако в Telegram заявили, что администратор сервиса ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений пользователей. А поэтому раскрыть ключи шифрования попросту невозможно.

Как теперь говорится в сообщении Роскомнадзора, в пятницу, 6 апреля на основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership.