Apple в очередной раз проиграла суд с компанией VirnetX

Федеральный суд обязал Apple возместить ущерб, нанесенный компании VirnetX за использование патентов в FaceTime, iMessage и VPN, оценивающийся в сумму $500 миллионов.

Судебные разбирательства между компаниями начались еще в 2010 году. Впервые VirnetX подала в суд на своих конкурентов заявляя, что технология FaceTime нарушает ее патенты и получила $368 миллионов, а в октябре прошлого года Apple выплатила VirnetX еще $440 миллионов. В этот раз сумма в $500 миллионов была вычислена из количества проданных девайсов Apple, в которых были задействованный запатентованные технологии.

Исполнительный директор компании VirnetX Кендалл Ларсен утверждает, что "доказательства вины Apple очевидны и им стоит это признать. Несмотря на то, что апелляционный совет и патентный суд настаивают на том, что не все патенты, участвующие в деле, являются действительными, федеральный округ не собирается приостанавливать патентные разбирательства". Компания Apple на данный момент никак не комментирует ситуацию.

Это не единственное нарушение Apple. Например, в 2013 году в новом iMac Apple нарушила патент «узкий профиль систем» компании Lucasfilm.