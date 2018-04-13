Суд постановил заблокировать Telegram в России

13 апреля по иску Роскомнадзора в отношении мессенджера Telegram вынесено решение. Таганский районный суд города Москвы постановил заблокировать на территории России доступ к мессенджеру в срочном порядке.

Представители сервиса Telegram на заседании не присутствовали, так как основатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в суде.

Представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Павла Дурова передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества,

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Опубликовал: KVbot,

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