Сотрудник криптообменника Coinsecure исчез с $3 миллионами

На главной странице популярного индийского криптовалютного обменника Coinsecure опубликованы копии двух документов, в которых сообщается, что у компании было украдено 438 биткоинов. На данный момент (по нынешнему курсу) это составляет примерно 3 400 000 долларов.

В официальном заявлении компания Coinsecure сообщает, что системы обменника не были скомпрометированных или взломаны. Команда считает виновным в ситуации доктора Амитабха Саксена, который работает CSO в компании.

Инцидент произошел во время распределения криптовалюты Bitcoin Gold (BTG) между клиентами сервиса, которой занимался Саксена. Саксен утверждает, что все средства были потеряны в процессе, когда извлекались приватные ключи.