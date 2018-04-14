Механико-математическому факультету БГУ исполняется 60 лет. Торжественные мероприятия по случаю круглой даты стартуют 19 апреля. В этот день пройдет Торжественное заседание факультета (ул. Бобруйская, 5а). Начало в 11.00. Его участниками станут руководство вуза, члены совета и преподаватели механико-математического факультета.

В рамках праздничного мероприятия состоится церемония награждения сотрудников факультета. За многолетнюю и плодотворную научную деятельность им будут вручены награды Для юбиляров подготовлен праздничный концерт с участием творческих коллективов БГУ и белорусских эстрадных артистов.

В первые годы существования университета факультет был составной частью физико-математического отделения, а затем физико-математического факультета. В октябре 1958 года физико-математический факультет был разделен на два: физический и математический. В 1970 году из состава математического факультета выделен факультет прикладной математики. В 1975 году математический факультет в связи с введением отделения механики переименован в механико-математический. Факультет работает в тесном сотрудничестве с институтами НАН Беларуси, а также другими научными центрами академии наук, имеет свой учетно-научный вычислительный комплекс, оснащенный современным оборудованием.